Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Beta pre 1 sat

 Željko Čabarkapa, direktor "Ronesans Srbija", firme izvođača radova na akvarijumu u novobeogradskom parku Ušće izjavio je danas da veruje da će građani dozvoliti nastavak radova i izgradnju tog projekta.

"Nauka mi je veoma bliska, smatram da ovo nije samo turistička atrakcija, ovaj objekat će biti namenjen za mlade, studente, sve one ljude koji se bave biodiverzitetom i mislim da je to najlepša stvar", rekao je Čabarkapa za televiziju Nova.

Dodao je da će se akvarijum, prema projektu, "uklopiti veoma lepo" na toj lokaciji i dodao da "ne uništavaju drveće".

"Ceo park se proširuje i zasađujemo više drveća nego što trenutno imate, tako da ne stoji konstatacija da ćemo betonirati, ovo je javni projekat, javni akvarijum, koji će biti dostupan svim građanima Srbije, mi smo samo izvođači i nemamo nikakav finansijski interes da održavamo taj projekat", rekao je Čabarkapa.

Građani Beograda, prethodnih dana protestovali su protiv izgradnje tog akvarijuma, juče je i srušena ograda na tom mestu, a došlo je i do incidenata sa policijom i privođenje demonstranata.

(Beta, 18.02.2026)

