Ruski i ukrajinski pregovarači imali samostalne pregovore iza zatvorenih vrata u Ženevi

Beta pre 1 sat

Glavni pregovarač Rusije sastao se danas u Ženevi iza zatvorenih vrata sa ukrajinskim zvaničnicima nakon završetka formalnih razgovora dve strane koji su održani uz posredništvo SAD, pišu ruski državni mediji a prenosi Si-En-En (CNN), kojem je ova informacija potvrđena sa ukrajinske strane.

Prema navodima ruske agencije RIA Novosti, Medinski je dva sata iza zatvorenih vrata razgovarao sa Ukrajincima u hotelu Interkontinental pre no što je napustio Ženevu. Izvor informacije bio je anoniman.

Potom je Medinski potvrdio ruskoj agenciji da je bilo dodatnog sastanka sa ukrajinskom stranom.

Pregovarački tim Ukrajine potvrdio je CNN-u da se ovaj sastanak stvarno dogodio.

Američki zvaničnici kažu da su američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa Džared Kušner otišli iz hotela u Ženevi pre no što se Medinski vratio tamo radi dodatnih razgovora.

Prethodno su formalni razgovori uz američko posredovanje završeni posle samo dva sata.

I ukrajinski i ruski pregovarači opisali su te razgovore kao teške, javlja CNN.

(Beta, 18.02.2026)

