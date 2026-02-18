Studenti iz Novog Sada o nasilju koje su pretrpeli: Udarci u glavu, šamari, pljuvanje, vređanje

Beta pre 15 minuta

Studenti koje su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) napale u ponedeljak ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, prilikom obeležavanja 200 godina od osnivanja Matice srpske, danas su govorili o povredama koje su pretrpeli te večeri i uvredama koje su im uputili.

Na konferenciji za novinare ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, jedan od studenata je rekao da su ih pristalice SNS nazivale ustašama, da su studentkinje nazivale kurvama i pretile da će ih silovati.

"Sa platoa SNP-a su sišli batinaši SNS-a i krenuli fizički da nas napadaju. Kada sam video da napadaju jednu moju koleginicu, vratio sam se da pokušam da je odvojim. I u tom momentu mi je jedan od batinaša zadao udarac u desno uvo i pukla mi je bubna opna. U svemu tome policajci nisu ništa radili, samo su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju", kazao je student.

Dodao je da mu je glava krvarila zbog udaraca, nakon čega ga je ekipa hitne pomoći zbrinula.

Izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je relativizovao nasilje u Novom Sadu, student je ocenio kao "laži".

"Možda će to nekoga iznenaditi, ali predsednik je lagao. Stvarno ne bih dalje komentarisao ono što je rekao, jer su to sve, od početka do kraja, laži. I to svi mogu da vide na snimcima", rekao je on.

Drugi student je rekao da ih je okružilo 10 do 15 starijih muškaraca koji su ih vređali.

"Što smo brže išli, njih je više bilo. I u jednom momentu, kada sam video da napadaju Milicu, vratio sam se i uskočio da joj pomognem. Zadobio sam prvi udarac u glavu, zatim još nekoliko za njim, oborili su nas oboje na zemlju i šutirali, dok je policija stajala sa strane i gledala", rekao je on.

Jedna od napadnutih studentkinja je kazala da je jedan muškarac udario pesnicom u lice, oborio je na zemlju i počeo da je šutira.

"Milion puta mi je rekao da sam kurva, drao se, meni su odleteli telefon i torbica, koleginica je trčala da ih dohvati, i tu smo uspeli da pobegnemo", kazala je ona.

O dešavanima uoči obeležavanja 200 godina postojanja Matice srpske govorio je i student koji je kazao da su ga pristalice SNS pribile uza zid i da su ga tukla trojica muškaraca.

"Sećam se trenutka kada klečim, ustajem i vidim kako Jovana leži. Krećem ka njoj, međutim čovek me hvata za ranac, gura me uza zid a kasnije me baca na pod", kazao je student.

Studentkinja je ispričala da je nju i kolegu presreo muškarac, počeo da ih vređa, pljunuo ih u lice i potom je kolegi lupio šamar, pri čemu su mu pale naočare.

"Sagnula sam se da ih dohvatim a jedan od napadača me je uhvatio i bacio na zid, pri čemu sam udarila glavom i povredila koleno. Potom me je šutnuo i onda me je kolega podigao i napustili smo skup, a u jednom momentu mi je neko lupio šamar pa sam zadobila povredu desne strane vilice", kazala je studentkinja.

(Beta, 18.02.2026)

Povezane vesti »

Studenti opisali koje su povrede dobili ispred SNP-a: "Policajci su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju"

Studenti opisali koje su povrede dobili ispred SNP-a: "Policajci su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju"

Insajder pre 19 minuta
Studenti napadnuti ispred SNP-a: Vređali su nas, pljuvali i udarali, koleginicama pretili da će ih silovati... (FOTO, VIDEO)

Studenti napadnuti ispred SNP-a: Vređali su nas, pljuvali i udarali, koleginicama pretili da će ih silovati... (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 14 minuta
Svedočenje pretučenih novosadskih studenata: „Kada su se pojavili batinaši, policija se skonila“

Svedočenje pretučenih novosadskih studenata: „Kada su se pojavili batinaši, policija se skonila“

Danas pre 20 minuta
Profesorka Lesjak: Bivši i sadašnji kriminalci tukli studente i građane dok je policija stajala nema

Profesorka Lesjak: Bivši i sadašnji kriminalci tukli studente i građane dok je policija stajala nema

N1 Info pre 1 sat
Profesorka novosadskog Univerziteta: Bivši i sadašnji kriminalci tukli studente i građane dok je policija stajala nema

Profesorka novosadskog Univerziteta: Bivši i sadašnji kriminalci tukli studente i građane dok je policija stajala nema

Nova pre 50 minuta
Svedočenja studenata pretučenih u Novom Sadu: Tukli su i devojke, pukla mi je bubna opna, policija sve to samo gledala

Svedočenja studenata pretučenih u Novom Sadu: Tukli su i devojke, pukla mi je bubna opna, policija sve to samo gledala

N1 Info pre 1 sat
Svedočenja studenata pretučenih u Novom Sadu: Tukli su i devojke, pukla mi je bubna opna, policija sve to samo gledala

Svedočenja studenata pretučenih u Novom Sadu: Tukli su i devojke, pukla mi je bubna opna, policija sve to samo gledala

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadSrpska napredna strankaSNSSNP

Društvo, najnovije vesti »

Studenti opisali koje su povrede dobili ispred SNP-a: "Policajci su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju"

Studenti opisali koje su povrede dobili ispred SNP-a: "Policajci su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju"

Insajder pre 19 minuta
'Nismo tu da oduzimamo živote': Kako američki ICE regrutuje i trenira ljude

'Nismo tu da oduzimamo živote': Kako američki ICE regrutuje i trenira ljude

BBC News pre 15 minuta
Studenti iz Novog Sada o nasilju koje su pretrpeli: Udarci u glavu, šamari, pljuvanje, vređanje

Studenti iz Novog Sada o nasilju koje su pretrpeli: Udarci u glavu, šamari, pljuvanje, vređanje

Beta pre 15 minuta
BLOG UŽIVO Protest u Novom Sadu, pretučeni studenti ispričali kako je izgledalo prepoznavanje u policiji: Uhapšen samo jedan…

BLOG UŽIVO Protest u Novom Sadu, pretučeni studenti ispričali kako je izgledalo prepoznavanje u policiji: Uhapšen samo jedan napadač, batinaš proveo pet sati u Urgentnom centru

Nova pre 20 minuta
Odbor SANU: Učešće učenika u institucionalnom dijalogu ne sme biti kažnjavano

Odbor SANU: Učešće učenika u institucionalnom dijalogu ne sme biti kažnjavano

RTS pre 14 minuta