Vremenska prognoza za četvrtak, 19. februar: Sutra jutro hladno, tokom dana toplije

Beta pre 2 sata

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine, gde se očekuju oblaci i slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima, kao i slab i umeren južni i jugoistočni vetar. 

Najniža jutarnja temperatura biće od -5 do tri, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni.

Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti hladno i vedro, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo.

Duvaće umeren vetar južnih pravaca, od sredine dana u pojačanju.

Jutarnja temperatura biće od -1 do tri, najviša oko 15 stepeni.

Do kraja nedelje, u petak se očekuju kiša i zahlađenje uz pojačani severni vetar, kao i u sneg prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima, sa prestankom padavima tokom noći i slabim mrazom u subotu i otopljavanjem u nedelju.   

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 19. februar: 

Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, poseban oprez se savetuje kardio-vaskularnim i cerebrovaskularnim bolesnicima.

(Beta, 18.02.2026)

