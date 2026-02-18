(Mape) Sutra skoro 20 stepeni, pa sneg?! Gledamo u prognozu i trljamo oči: Ekstremni obrti iz dana u dan, a evo šta se dešava od 4. marta

(Mape) Sutra skoro 20 stepeni, pa sneg?! Gledamo u prognozu i trljamo oči: Ekstremni obrti iz dana u dan, a evo šta se dešava…

U četvrtak nas očekuju prolećne temperature do 19 stepeni, ali ključna reč narednih dana je promenljivost Najviše snega očekuje se uz granicu sa Mađarskom, gde može pasti i do 7 centimetara snega u nizijama Pred nama je pravi vremenski rolerkoster.

Iako ćemo sutra uživati u prolećnim temperaturama koje će ići i do 19 stepeni, već u petak nas očekuje drastična promena vremena. Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje nagli pad temperature, olujni vetar, pa čak i formiranje snežnog pokrivača u pojedinim nižim delovima zemlje, pre nego što se pravo proleće ponovo vrati. Čubrilo je objavio najnoviju vremensku prognozu na svojoj "Fejsbuk" stranici i upozorio na veoma dinamične vremenske prilike koje nas očekuju
