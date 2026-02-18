Mrtav pijan za volanom "opela" rekorder u Merošini "naduvao" skoro 3 promila! Policija u Nišu imala pune ruke posla: isključena 32 vozača

Blic pre 3 sata
Mrtav pijan za volanom "opela" rekorder u Merošini "naduvao" skoro 3 promila! Policija u Nišu imala pune ruke posla…

Policija u Nišu isključila je 32 vozača iz saobraćaja tokom praznika zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Najveća izmerena količina alkohola bila je 2,89 promila, a nekoliko vozača je imalo preko 2 promila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom praznika, iz saobraćaja su isključili 32 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Pojedini vozači imali su toliko alkohola u krvi da je pravo pitanje kako su uspevali da upravljaju vozilima. Svi su prekršajno sankcionisani a policja će protiv najpijanijih podneti prekršajne prijave
N1 Info pre 1 sat
Dnevnik pre 1 sat
Zrenjaninski pre 3 sata
Radio 021 pre 2 sata
Politika pre 3 sata
N1 Info pre 3 sata
IndeksOnline pre 4 sati
Prokuplje press pre 22 minuta
Jug press pre 12 minuta
Gradski portal 018 pre 17 minuta
Sandžak press pre 3 minuta
Šabačke novosti pre 17 minuta