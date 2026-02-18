"Na sigurnosnim kamerama uočena osoba, dve ulice dalje parkirao svoje vozilo": Isplivali novi detalji paljenja automobila Bake PraseTa

Napadač je izbegavao kamere i svetla, a vozilo za beg ostavio je dve ulice dalje kako bi zametnuo trag.

Sumnja se da je osumnjičeni imao pomagača i da je influensera pratio nedeljama pre incidenta. Klupko oko paljenja luksuznog automobila jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, konačno se odmotava. Nakon hapšenja osumnjičenog Z.R. (23), istraga je otkrila šokantne detalje - napad nije bio nasumičan čin, već rezultat dugotrajnog praćenja i preciznog planiranja. Policija je juče lišila slobode Z.R. (23) zbog sumnje da je podmetnuo požar na automobilu