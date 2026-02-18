Novi Sad ne pamti ovakav ispraćaj: Reka ljudi na sahrani Tatjane Ječmenice: Jecaji glasniji od tamburaša, sin Aleksa neutešan - a muž vodi najtežu bitku (foto, video)

Na Gradskom groblju je bio ogroman broj ljudi koji su došli da se oproste od sportske heroine uz emotivnu povorku i muziku tamburaša.

Mnoge poznate ličnosti, među kojima su članice porodice Bekvalac i sportski asovi, prisustvovale su poslednjem ispraćaju Tatjane. Novi Sad je danas zavijen u crno. Na Gradskom groblju, u prisustvu nepreglednog broja ljudi, na večni počinak ispraćena je proslavljena teniserka i selektorka Tatjana Ječmenica (47), koja je tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara. Ovo je bila jedna od najbrojnijih sahrana u Novom Sadu poslednjih godina. Reka ljudi slila