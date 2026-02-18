Porodica Šaulić na okupu na koncertu Šabanu u čast. Goca se osvrnula na Snežanino otkazivanje nakon što joj je sin pretučen: Deca pokojnog pevača došla sa supružnicima (video)

Blic pre 6 minuta
Porodica Šaulić na okupu na koncertu Šabanu u čast. Goca se osvrnula na Snežanino otkazivanje nakon što joj je sin pretučen…

Goca Šaulić je istakla značaj Šabanovog doprinosa i izrazila žaljenje što Snežana Đurišić neće prisustvovati.

Na koncertu će Snežanu zameniti njen kolega Saša Matić, dok je Ilda Šaulić izrazila nadu da će koncert postati tradicija. Večeras se održava veliki koncert humanitarnog karaktera pokojnom Šabanu Šauliću u čast. Njegova deca bili su u prvim redovima, dok je udovica pevača Goca istakla koliko je Šaban zadužio sve, te prokomentarisala tužan događaj u porodici Snežane Đurišić. - Šaban je mnogo učinio za sve nas, za svoju publiku. Snežana Đurišić se, nažalost, neće
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Goca Šaulić plače na bini, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast…

Goca Šaulić plače na bini, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast, najemotivnija scena u Sava Centru (video)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Snežana ĐurišićSaša Matić

Zabava, najnovije vesti »

Bacate pepeo? Pravite ogromnu greška! Imate moćno sredstvo za kuću, baštu i problem koji sve izluđuje zimi

Bacate pepeo? Pravite ogromnu greška! Imate moćno sredstvo za kuću, baštu i problem koji sve izluđuje zimi

Blic pre 6 minuta
"Prespavala sam u policiji, imala sam naručeno presretanje milicajaca" Romana otkrila šok detalje: Prisetila se i pljačkanja…

"Prespavala sam u policiji, imala sam naručeno presretanje milicajaca" Romana otkrila šok detalje: Prisetila se i pljačkanja bankomata u Australiji, pa otkrila da ima dečka (video)

Blic pre 6 minuta
Pokušao da reketira baku praseta, pa mu zapalio automobil: Oglasio se MUP o hapšenju osumnjičenog: "Određeno je zadržavanje"…

Pokušao da reketira baku praseta, pa mu zapalio automobil: Oglasio se MUP o hapšenju osumnjičenog: "Određeno je zadržavanje"

Blic pre 6 minuta
Porodica Šaulić na okupu na koncertu Šabanu u čast. Goca se osvrnula na Snežanino otkazivanje nakon što joj je sin pretučen…

Porodica Šaulić na okupu na koncertu Šabanu u čast. Goca se osvrnula na Snežanino otkazivanje nakon što joj je sin pretučen: Deca pokojnog pevača došla sa supružnicima (video)

Blic pre 6 minuta
Neuspeh evropskih društvenih mreža – etika ili navika

Neuspeh evropskih društvenih mreža – etika ili navika

Radar pre 56 minuta