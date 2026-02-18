"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje" Vučić o incidentu na skupu u Novom Sadu: "Nikada neko sa ove strane nije pokušao da ubije nekog" (video)

Blic pre 47 minuta
"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje" Vučić o incidentu na skupu u Novom Sadu: "Nikada neko sa ove strane nije pokušao da…

Predsednik Vučić se obratio iz Nju Delhija gde prisustvuje samitu o veštačkoj inteligenciji On je rekao da razmišlja da li će pomilovati osobu koja je udarila demonstranta, kao i pojedine demonstrante Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Nju Delhija gde boravi povodom samita o veštačkoj inteligenciji.

On je između ostalog govorio i o incidentu tokom skupa u Novom Sadu koji je organizovan u vreme obeležavanja dva veka postojanja Matice srpske. "Ne mogu da odvajam pažnju za stvari za koje mislim da su nevažne. Izgubili su snagu i kredibilitet. Svaki srpski praznik su pokušali da uruše. Napadali su Maticu srpsku prošle godine, napadali su i ove godine. Kome li je to sem srpskim neprijateljima padalo napamet ikada kroz istoriju?", rekao je Vučić. "Nisam doneo odluku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Nju Delhija: Plenković mi rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije

Vučić iz Nju Delhija: Plenković mi rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije

RTV pre 23 minuta
Vučić: Prijateljski i sadržajan razgovor, Indija dolazi na Ekspo; Modi: Naše veze će dobiti veći zamah u budućnosti

Vučić: Prijateljski i sadržajan razgovor, Indija dolazi na Ekspo; Modi: Naše veze će dobiti veći zamah u budućnosti

RTS pre 23 minuta
Vučić nedavno rekao da ne zna šta je veštačka inteligencija, danas u Indiji govori o "značaju novih tehnologija"

Vučić nedavno rekao da ne zna šta je veštačka inteligencija, danas u Indiji govori o "značaju novih tehnologija"

N1 Info pre 42 minuta
Vučić: Pozvao sam indijskog premijera Modija da poseti Srbiju, dve zemlje mogu bolje da sarađuju

Vučić: Pozvao sam indijskog premijera Modija da poseti Srbiju, dve zemlje mogu bolje da sarađuju

Euronews pre 1 sat
"Indija dolazi na Ekspo!" Vučić: Jačamo partnerstvo sa Indijom, stižu i nove investicije

"Indija dolazi na Ekspo!" Vučić: Jačamo partnerstvo sa Indijom, stižu i nove investicije

Blic pre 48 minuta
"To je moj drugi susret" Vučić se sastao sa premijerom Indije u Nju Delhiju: Oglasio se i Modi nakon sastanka (foto)

"To je moj drugi susret" Vučić se sastao sa premijerom Indije u Nju Delhiju: Oglasio se i Modi nakon sastanka (foto)

Blic pre 1 sat
(Foto) Vučić iz Indije: Plenković mi je rekao da savez sa Albancima nije usmeren protiv Srbije

(Foto) Vučić iz Indije: Plenković mi je rekao da savez sa Albancima nije usmeren protiv Srbije

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić se nećka: Još nisam doneo odluku da li ću da pomilujem čoveka koji je ošamario blokadera u Novom Sadu

Vučić se nećka: Još nisam doneo odluku da li ću da pomilujem čoveka koji je ošamario blokadera u Novom Sadu

Danas pre 13 minuta
Vučić dobio odgovor da li je vojni savez Hvratske, Albanije i Kosova usmeren protiv Srbije: Plenković mu je rekao…

Vučić dobio odgovor da li je vojni savez Hvratske, Albanije i Kosova usmeren protiv Srbije: Plenković mu je rekao…

Danas pre 8 minuta
Vučić čestitao Ramazan vernicima islamske veroispovesti u Srbiji

Vučić čestitao Ramazan vernicima islamske veroispovesti u Srbiji

Danas pre 1 sat
Veselji, Seljimi i Krasnići zatražili oslobađanje na kraju haškog suđenja vođama OVK

Veselji, Seljimi i Krasnići zatražili oslobađanje na kraju haškog suđenja vođama OVK

Danas pre 1 sat
Kada SNS kaže država, srpstvo, vera, misle režim, Vučić i pljačka: Povodom izjave Ane Brnabić da su napadnuti stubovi Srbije…

Kada SNS kaže država, srpstvo, vera, misle režim, Vučić i pljačka: Povodom izjave Ane Brnabić da su napadnuti stubovi Srbije

Danas pre 48 minuta