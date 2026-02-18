"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje" Vučić o incidentu na skupu u Novom Sadu: "Nikada neko sa ove strane nije pokušao da ubije nekog" (video)

Predsednik Vučić se obratio iz Nju Delhija gde prisustvuje samitu o veštačkoj inteligenciji On je rekao da razmišlja da li će pomilovati osobu koja je udarila demonstranta, kao i pojedine demonstrante Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Nju Delhija gde boravi povodom samita o veštačkoj inteligenciji.

On je između ostalog govorio i o incidentu tokom skupa u Novom Sadu koji je organizovan u vreme obeležavanja dva veka postojanja Matice srpske. "Ne mogu da odvajam pažnju za stvari za koje mislim da su nevažne. Izgubili su snagu i kredibilitet. Svaki srpski praznik su pokušali da uruše. Napadali su Maticu srpsku prošle godine, napadali su i ove godine. Kome li je to sem srpskim neprijateljima padalo napamet ikada kroz istoriju?", rekao je Vučić. "Nisam doneo odluku