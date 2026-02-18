Šokantna prevara kruži Beogradom: Predstavljaju se kao lekari, na meti ova grupa građana i to baš u ovom delu grada

Prilikom dolaska, odbijaju da pokažu legitimaciju i pokušavaju da prevare žrtvu za novac.

Slične prevare često izvode osobe predstavljajući se i kao majstori ili humanitarci, jer su stariji posebno osetljivi na ovakve teme. Pozovu telefonom, uglavnom starije i predstavljaju se kao lekari Vojnomedicinske akademije i nude preglede u kući. Nova prevara dešava se uglavnom na Novom Beogradu, jer tu živi najviše vojnih penzionera. Priča počinje telefonskim pozivom, a završava se saznanjem da ste bili žrtva dobro organizovane prevare. Pre nekoliko dana na
