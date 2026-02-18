Asocijacija sudijskih pomoćnika podržala profesore Pravnog fakulteta u Beogradu

Asocijacija sudijskih pomoćnika danas je, povodom napada na profesorke i profesore Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poručila da ti napadi nisu „samo lične prirode“ već pokušaj da se oslabi sama ideja univerziteta, da se ugrozi sloboda misli i dostojanstvo obrazovanja“.

Reagujući na emisiju televizije Informer od 14. februara, u kojoj su imenovane i targetirane određene profesorke i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Asocijacija je naglasila da „profesorke i profesori nisu figure iz medijskih priloga. Oni su „stručnjaci koje i mi kao studenti poznajemo iz neposrednog kontakta, sa predavanja, vežbi i ispita“, a „njihov rad obeležava profesionalnost, posvećenost nastavi i otvorenost za različita mišljenja“ i