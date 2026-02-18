Asocijacija sudijskih pomoćnika podržala profesore Pravnog fakulteta u Beogradu

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Asocijacija sudijskih pomoćnika podržala profesore Pravnog fakulteta u Beogradu

Asocijacija sudijskih pomoćnika danas je, povodom napada na profesorke i profesore Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poručila da ti napadi nisu „samo lične prirode“ već pokušaj da se oslabi sama ideja univerziteta, da se ugrozi sloboda misli i dostojanstvo obrazovanja“.

Reagujući na emisiju televizije Informer od 14. februara, u kojoj su imenovane i targetirane određene profesorke i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Asocijacija je naglasila da „profesorke i profesori nisu figure iz medijskih priloga. Oni su „stručnjaci koje i mi kao studenti poznajemo iz neposrednog kontakta, sa predavanja, vežbi i ispita“, a „njihov rad obeležava profesionalnost, posvećenost nastavi i otvorenost za različita mišljenja“ i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

ASP pruža podršku targetiranim profesorkama i profesorima Pravnog fakulteta

ASP pruža podršku targetiranim profesorkama i profesorima Pravnog fakulteta

Ozon press pre 47 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Radar pre 52 minuta
Vremeplov: Umro Stojan Novaković

Vremeplov: Umro Stojan Novaković

RTV pre 22 minuta
Da li ste na spisku

Da li ste na spisku

Radar pre 52 minuta
Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Radar pre 57 minuta
Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu…

Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu studenti (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat