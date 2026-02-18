Goleada i potpuni preokret Galatsaraja protiv Juventusa u Ligi šampiona (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Goleada i potpuni preokret Galatsaraja protiv Juventusa u Ligi šampiona (VIDEO)

Fudbaleri Galatsaraja pobedili su na domaćem terenu ekipu Juventusa rezultatom 5:2 (1:2) u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Nisu dugo čekali domaći da dođu do prednosti, pošto je Gabrijel Sara u 15. minutu postigao pogodak, kome je prethodila greška igrača Juventusa Kenana Jildiza. Međutim, samo dva minuta kasnije je Kopmeiners pogodio za izjednačenje. Isti igrač je bio precizan i u 32. minutu meča, kada je sanžnim udarcem pod prečku doneo prednost svom timu i gosti iz Italije su na poluvremenu vodili 2:1. U drugih 45 minuta dolazi do potpunog preokreta tima iz Istanbula. Prvo je
