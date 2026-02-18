„Mi smo sa VMA“ – novi trik prevaranata za ulazak u stanove starijih

Zovu telefonom, uglavnom starije, i predstavljaju se kao lekari Vojnomedicinske akademije i nude preglede u kući.

Nova prevara dešava se uglavnom na Novom Beogradu, jer tu živi najviše vojnih penzionera. Priča počinje telefonskim pozivom, a završava se spoznajom da ste bili žrtva dobro organizovane prevare. Pre nekoliko dana na društvenim mrežama pojavili su se snimci dvojice muškaraca koji se lažno predstavljaju kao lekari. Telefonskim pozivima oni prvo saznaju adrese građana, dolaze u njihove stanove, zatim pokušavaju da ih prevare. Majka našeg sagovornika takođe je bila