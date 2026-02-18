Norveška meteorološka raketa koja je umalo izazvala nuklearni rat

Norveška raketa, ispaljena 25. januara 1995. godine da bi proučavala Polarnu svetlost, pogrešno je doživljena u Rusiji kao nadolazeći nuklearni projektil na direktnoj putanji do Moskve.

Tokom nešto više od sat vremena tog ledenog zimskog dana, svet se susreo sa najgorom noćnom morom Hladnog rata. Jedne ni po čemu posebne srede posle podne, vojni tehničari na smeni u radarskom stanicama širom severne Rusije primetili su zlokobnu tačkicu na njihovim ekranima. Raketa je bila lansirana negde uz norvešku obalu i uzbrano pristizala. Kuda se uputila i da li je predstavljala pretnju? Na kraju kajeva, većina je pretpostavljala da su takve nuklearne tenzije