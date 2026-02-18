Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu studenti (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat  |  Danas online, N1, agencije
Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu…

Nakon brutalnih scena nasilja koje su viđene 16. februara u Novom Sadu, studenti i građani pozvali su na proteste u niz gradova širom Srbije.

Protesti u Novom Sadu, Nišu i Beogradu su završeni. Tokom večeri došlo je do nekoliko incidenata na Ušću, bačena je pirotehnika, paljene baklje. Policija je hapsila tokom protesta. Studenati u blokadi nekoliko fakulteta saopštili su da su kod Ušća privedene njihove kolege, ali se tačan broj privedenih, kao ni stanice u koje su odvedeni, za sada ne znaju. Tokom protesta „Indeks je za studente“ u Novom Sadu najmanje su tri osobe povređene kada su njih fizički napale
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPozorišteNovi SadSrpska napredna strankaSNSSNP

Društvo, najnovije vesti »

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Radar pre 53 minuta
Vremeplov: Umro Stojan Novaković

Vremeplov: Umro Stojan Novaković

RTV pre 23 minuta
Da li ste na spisku

Da li ste na spisku

Radar pre 53 minuta
Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Radar pre 57 minuta
Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu…

Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu studenti (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat