Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu studenti (VIDEO, FOTO)

Nakon brutalnih scena nasilja koje su viđene 16. februara u Novom Sadu, studenti i građani pozvali su na proteste u niz gradova širom Srbije.

Protesti u Novom Sadu, Nišu i Beogradu su završeni. Tokom večeri došlo je do nekoliko incidenata na Ušću, bačena je pirotehnika, paljene baklje. Policija je hapsila tokom protesta. Studenati u blokadi nekoliko fakulteta saopštili su da su kod Ušća privedene njihove kolege, ali se tačan broj privedenih, kao ni stanice u koje su odvedeni, za sada ne znaju. Tokom protesta „Indeks je za studente“ u Novom Sadu najmanje su tri osobe povređene kada su njih fizički napale