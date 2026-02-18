Uhapšen osumnjičeni za podmetanje požara na automobilu Bake Praseta

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Uhapšen osumnjičeni za podmetanje požara na automobilu Bake Praseta

Policija je, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, našla i uhapsili Z.

R. (2003) koji se sumnjiči za krivična dela pokušaja iznude i izazivanja opšte opasnosti, saopštio je večeras MUP Srbije. Uhapšeni Z. R. se sumnjiči da je 16. februara oko 3:26 časova, u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici namerno izazvao požar na vozilu mercedes G 800 brabus, vlasnika Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Policija u saradnji
