(Foto) Odlazak hrabre i večito nasmejane žene-borca: U Skupštini AP Vojvodina održana komemoracija prerano preminuloj Tatjani Ječmenici Jevtić

U sali Skupštine AP Vojvodine održana je komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić, pomoćnici pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, nekadašnjoj vrsnoj teniserki i kasnije selektorki Fed kup reprezentacije Srbije.

Taša, kako je većina Novosađana zvala, sa životne scene uputila se putem bez povratka 13. februara ove godine, kada je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći nadomak Beograda, u 48. godini života. Tom prilikom, povrede opasne po život zadobio je njen suprug Darko Jevtić, direktor Rukometnog kluba „Vojvodina“, koji se nalazi pod danonoćnom pažnjom lekara. Na komemorativnom skupu, pored članova najuže porodice, prisustvovali su i predsednica Pokrajinske vlade Maja