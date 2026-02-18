(Foto) Odlazak hrabre i večito nasmejane žene-borca: U Skupštini AP Vojvodina održana komemoracija prerano preminuloj Tatjani Ječmenici Jevtić

Dnevnik pre 1 sat
(Foto) Odlazak hrabre i večito nasmejane žene-borca: U Skupštini AP Vojvodina održana komemoracija prerano preminuloj Tatjani…

U sali Skupštine AP Vojvodine održana je komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić, pomoćnici pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, nekadašnjoj vrsnoj teniserki i kasnije selektorki Fed kup reprezentacije Srbije.

Taša, kako je većina Novosađana zvala, sa životne scene uputila se putem bez povratka 13. februara ove godine, kada je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći nadomak Beograda, u 48. godini života. Tom prilikom, povrede opasne po život zadobio je njen suprug Darko Jevtić, direktor Rukometnog kluba „Vojvodina“, koji se nalazi pod danonoćnom pažnjom lekara. Na komemorativnom skupu, pored članova najuže porodice, prisustvovali su i predsednica Pokrajinske vlade Maja
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sahrana Tatjane Ječmenice: Tuga na groblju u Novom Sadu, Dragana Bekvalac došla sa velikom belom suzom: Porodica i prijatelji…

Sahrana Tatjane Ječmenice: Tuga na groblju u Novom Sadu, Dragana Bekvalac došla sa velikom belom suzom: Porodica i prijatelji neutešno plaču (video)

Blic pre 33 minuta
Potresne scene na komemoraciji Tatjane Jecmenice: Dragana Bekvalac u suzama se oprasta od najbolje prijateljice

Potresne scene na komemoraciji Tatjane Jecmenice: Dragana Bekvalac u suzama se oprasta od najbolje prijateljice

Mondo pre 22 minuta
Dragana Bekvalac u crnini stigla na sahranu Tatjane Ječmenice: Bile su najbolje drugarice, tugu ne krije

Dragana Bekvalac u crnini stigla na sahranu Tatjane Ječmenice: Bile su najbolje drugarice, tugu ne krije

Telegraf pre 12 minuta
Održana komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić

Održana komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić

Danas pre 1 sat
Održana komemoracija Tatjani Ječmenici u Novom Sadu

Održana komemoracija Tatjani Ječmenici u Novom Sadu

RTS pre 1 sat
Komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić: "Život posvećen tenisu i ljudima"

Komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić: "Život posvećen tenisu i ljudima"

Radio 021 pre 1 sat
Muk, tuga i neverica! Komemoracija Tatjani Ječmenici! Sestra jecala u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor…

Muk, tuga i neverica! Komemoracija Tatjani Ječmenici! Sestra jecala u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor: "I pored svih teškoća i muka..."

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaFed KupBorča

Vojvodina, najnovije vesti »

Gojković primila novoimenovanog ambasadora Indije

Gojković primila novoimenovanog ambasadora Indije

RTV pre 18 minuta
Isključenja vode u Novom Sadu i Rumenki

Isključenja vode u Novom Sadu i Rumenki

RTV pre 38 minuta
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Glas Zaječara pre 37 minuta
Macut razgovarao sa novim ambasadorom Ukrajine: "Beograd nastavlja da pomaže Kijevu"

Macut razgovarao sa novim ambasadorom Ukrajine: "Beograd nastavlja da pomaže Kijevu"

NIN pre 27 minuta
Nestao mladić iz Zrenjanina, porodica i policija tragaju

Nestao mladić iz Zrenjanina, porodica i policija tragaju

Subotica.com pre 42 minuta