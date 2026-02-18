Mesina odredio da Pavle Ilić sudi 178. "večiti derbi": Za Partizan je to neprihtavljivo, crno-beli izdali saopštenje

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće 22. februara važan meč 24. kola Mozzart Bet Superlige Srbije (17.00, TV Arena 1 Premium), a danas su saznali ko će im deliti pravdu u 178. epizodi "večitog derbija".

Predsednik Sudijske komisije, Domeniko Mesina, sa saradnicima izabrao je evropski proverenog Pavla Ilića iz Kragujevca za glavnog arbitra, kome to neće biti prvi put da drži sudijsku pištaljku u najvećem sprskom komšijskom obračunu. Iliću će pored terena pomagati Uroš Stojković i Milan Pašajlić, u VAR sobi će sedeti Momčilo Marković i Svetozar Živin. Četvrti sudija biće Nenad Minaković. Posmatrač suđenja biće Vladimir Nedeljković, a delegat Vlado Glođović. Međutim,