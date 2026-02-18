Vučić: Srpske kompanije imaju šansu u Indiji, očekujem da će Modi posetiti Srbiju

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Vučić: Srpske kompanije imaju šansu u Indiji, očekujem da će Modi posetiti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Nju Delhiju da se otvaraju mogućnosti za dolazak srpskih kompanija u Indiju, kao i za ulaganja indijskih kompanija u Srbiju i naveo da se nada da će indijski premijer Narendra Modi uskoro posetiti Srbiju.

Vučić je, posle sastanka sa Modijem, rekao da je indijska kompanija Embassy Group iz Bandelora u pogon u Inđiji već uložila 25 miliona evra i izrazio uverenje da će biti još startapova različitih kompanija koji će ulagati u Srbiju, posebno posle sporazuma o slobodnoj trgovini koji je ta zemlja sklopila sa EU. ''Taj sporazum o slobodnoj trgovini u punom efektu stupa na snagu, sa svim slobodnim cenama između njih (Indija) i Evrope, za pet do sedam godina, a Srbija im
