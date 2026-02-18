Okončano iznošenje završnih reči na suđenju bivšim vođama OVK, Tači i ostali negirali krivicu

Okončano iznošenje završnih reči na suđenju bivšim vođama OVK, Tači i ostali negirali krivicu

Pred Specijalizovanim većima u Hagu danas je na suđenju četvorici bivših vođa OVK okončano iznošenje završnih reči, a predsedavajući sudija je rekao da će sud blagovremeno obavestiti kada će presuda biti doneta. Prema pravilima suda, presuda treba da bude doneta u roku od 90 dana od završetka dokaznog postupka, a ako je zbog okolnosti potrebno dodatno vreme, taj rok može biti produžen za još 60 dana. Četvorica bivših vođa OVK kojima se u Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine danas su se u

Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, ističući da su optuženi imali snažnu kolektivnu ulogu kao ključni članovi glavnog štaba tzv. OVK, da je postojao njihov umišljaj, da su imali saznanja o krivičnim delima, vršili efektivnu kontrolu na terenu i da je svaki od optuženih dao značajan doprinos ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata. Predstavnici Specijalizovanog
