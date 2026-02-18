Studenti opisali koje su povrede dobili ispred SNP-a: "Policajci su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju"

Nekoliko novosadskih studenata obratilo se javnosti na konferenciji za novinare u Novom Sadu i opisalo kako je izgledao fizički napad na njih i koje povrede su dobili tokom protesta kod Srpskog narodnog pozorišta u ponedeljak, 16. februara. Na kraju konferencije došlo je i do incidenta kada je jedan muškarac, prema rečima svedoka, udario dvoje prisutnih građana, zbog čega je intervenisala policija i legitimisala stariju osobu.

Studenti su tokom konferencije ispričali da su u napadu zadobili povrede bubne opne, glave, ali su opisali i kako je izgledalo prepoznavanje osumnjičenih napadača, preneo je portal 021. Student Filozofskog fakulteta rekao je da mu je zbog udarca pukla bubna opna, ali i da je morao da ide na ušivanje glave. "Jedan od batinaša mi je zadao udarac u desno uho i meni je pukla bubna opna na tom uhu. Posle toga oni su nastavili da nasrću i na sve to, policajci koji su u