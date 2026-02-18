U Španiji razbijena kriminalna banda za proizvodnju lažnih parfema

Katalonska policija je uz podršku španskih i francuskih carinika razbila kriminalnu bandu i zaplenila je najveću fabriku lažnih parfema u Evropi, saopštile su danas katalonske vlasti.

U saopštenju se navodi da je u zajedničkoj operaciji zaplenjen materijal vredan više od 94 miliona evra, i da je uhapšeno sedam osoba zbog pripadnosti kriminalnoj organizaciji, šverca i krivičnih dela vezanih za kršenje patenta, prenosi Rojters. Policija je zaplenila i dva skladišta u kojima se nalazilo ukupno 1,2 miliona bočica falsifikovanih parfema. Regionalna vlada španske pokrajine Katalonija je saopštila da je kriminalna organizacija generisala mirise koji