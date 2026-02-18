Ukrajina i Rusija održale su poseban sastanak nakon glavnog kruga pregovora u Ženevi! Sastanku su, prema izveštajima, prisustvovali šefovi delegacija – ukrajinski predstavnik Rustem Umerov i ruski predstavnik Vladimir Medinski, kao i David Arakhamija, lider ukrajinske partije Slučalac naroda.

Novinar Suspilne je zatekao Medinskog kako napušta hotel nakon sastanka. U izjavi za ruske medije, Medinski je potvrdio susret sa ukrajinskom delegacijom. Razgovori su trajali oko sat i po, ali teme koje su bile razmatrane nisu objavljene. Podsetimo, 18. februara ujutro počeo je drugi dan razgovora Ukrajine, SAD i Rusije o rešenju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, u Ženevi, Švajcarska. Vladimir Medinski je kasnije objavio da je poslednji krug trostranih