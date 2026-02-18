Krah pregovora Rusije i Ukrajine u Ženevi: Zelenski okrivio Ruse za neuspeh dijaloga! "Došli su do ćorsokaka..." (foto)

Kurir pre 4 sati
Od najnovijeg Hronološki portparolka ruskog ministasrstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Rusija neće pauzirati vojna dejstva na frontu u Ukrajini i posmatrati kako se Kijev za to vreme uz pomoć zapadnih saveznika ponovo naoružava.

Zar misle da će Rusija sve staviti na pauzu i gledati kako se kijevski režim naoružava? Ne, neka onda potraže takve budale kod sebe, ako žele da realizuju takve odluke, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare o aktuelnim pitanjima spoljne politike. Ona je dodala da izjave generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o bezuslovnom naoružavanju Kijeva pokazuju, kako je navela, da "evropski lideri razmišljaju o nastavku ratova, uključujući i vodjenje hibridnog rata".
