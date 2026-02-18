Muk, tuga i neverica! Komemoracija Tatjani Ječmenici! Sestra jecala u suzama, čelnici Teniskog saveza održali emotivan govor: "I pored svih teškoća i muka..."

Legendarna srpska teniserka, a kasnije i trener, Tatjana Ječmenica, poginula je 13. februara u saobraćajnoj nesreći, a u sredu 18. februara biće sahranjena na Gradskom groblju u Novom Sadu u 15 časova, dok je pre toga u Skupštini Vojvodine održana komemoracija u njenu čast.

Prijatelji i porodica su se poslednji put oprostili od Tatjane koja je poginula u stravičnoj nesreći. U zgradi Skupštine Vojvodine vladali su suze, tuga i muk i niko nije mogao da veruje da se ova tragedija desila. Na komemoraciju među prvima su došli čelnici Teniskog saveza Srbije, kao i Božidar Đurković, predsednik Rukometnog saveza Srbije i svi su bili vidno tužni. Pored njih, tu su bili i Boba Živojinović, Maja Gojković i mnogi prijatelji Tatjane Ječmenice među