"Nisam spavao celu noć" Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode: U šoku sam

"Nisam spavao celu noć" Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode: U šoku sam

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nezgodu u Novom Sadu.

Nakon saobraćajke je priveden, a sada je njegov advokat izjavio da će Simi da se brani sa slobode. Simi u pratnji advokata Radomira Munižabe danas je izašao iz suda, a za medije je advokat izjavio: - Gospodin Simonović je saslušan kao okrivljen u prekršajnom postupku. U daljem toku postupka će se braniti sa slobode - rekao je on. Nakon njega, oglasio se i Bojan Simonović koji je dao kratku izjavu: - Još sam u šoku! Nisam spavao celu noć. Hvala Bogu da niko nije
