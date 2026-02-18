Tamburaši uz "A sad adio" ispratili Tašu na večni počinak: Tužne scene sa sahrane Tatjane Ječmenice

Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara u Beogradu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Negde oko 15.30 časova povorka je krenula ka grobu, a Tašu kako su je od milošte zvali, na večni počinak ispratili su tamburaši uz pesmu Šekija Turkovića "Poslednji boem". Zatim, tokom puta ka mestu gde će biti sahranjena Tatjana, tamburaši su svirali "Još te nešto čini izuzetnom" od Miroslava Ilića. Nedugo nakon opela, Tatjana Ječmenica sahranjena je uz pesmu "A sad adio". Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska