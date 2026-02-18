Jednim gestom raznežio Srbiju, pa stopirao do Hrvatske zbog Modrića: Ko je Simi, jutjuber koji je uhapšen posle udesa?

Mondo pre 2 sata  |  Dragana Tomašević
Jednim gestom raznežio Srbiju, pa stopirao do Hrvatske zbog Modrića: Ko je Simi, jutjuber koji je uhapšen posle udesa?

Simi je nakon saobraćajne nesreće priveden, jer je po dolasku policije utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola.

Prema informacijama, on je imao 1,6 promila alkohola u krvi. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Ulici Bulevar oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocenim BMW M4 CS, čija je vrednost oko 200.000 evra. On je, prema našim informacijama, udario u parkirana vozila, nakon čega se vozilo zaustavilo. Simijev kanal broji preko milion pratilaca. Proslavio se snimcima koji su bili fokusirani na izazove i interakciju s mlađom publikom, a za njega su
