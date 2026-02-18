AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja, bolja prohodnost puteva posle prestanka snežnih padavina

Prestanak snežnih padavina na zapadu zemlje doneo je bolju prohodnost puteva na području Zlatibora, Tare, Užica, Bajine Bašte, Valjeva, Loznice, Ivanjice i Golije, ali i u istočnim i centralnim delovima Srbije, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prvi radni dan posle produženog vikenda doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje i oprez. Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura,vozačima se skreće pažnja na mogućnost mestimične poledice. Poseban oprez neophodan je na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka, gde je rizik od stvaranja leda najizraženiji. Na