Na današnji dan, 18. februar: Umrli Mikelanđelo i Martin Luter, rođen Miloš Forman

Na današnji dan, 18. februar, dogodilo se: Umrli Mikelanđelo, Martin Luter i Robert Openhajmer, rođen Miloš Forman. 1405 -Tokom pohoda na Kinu umro je tatarski emir Timur Lenk (Tamerlan), osvajač Persije, Indije, Mesopotamije i većeg dela Male Azije. 1455 - Umro je italijanski slikar fra Andjeliko (Angelico), dominikanski kaludjer, jedan od najznačajnijih predstavnika rane renesanse. Njegovi najvažniji radovi su freske u manastiru Svetog Marka u Firenci i u
