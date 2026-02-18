Oduzet kamion vozaču bez dozvole: Dva puta osuđivan zbog težih saobraćajnih prekršaja

N1 Info pre 49 minuta  |  Beta
Oduzet kamion vozaču bez dozvole: Dva puta osuđivan zbog težih saobraćajnih prekršaja

Policijska uprava u Zrenjaninu saopštila je da je oduzela kamion 50-godišnjem vozaču, kog su zaustavli na putu između tog grada i Novog Sada, koji je vozio bez vozačke dozvole i sa 0,33 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajna policija utvrdila je da je sudija Prekršajnog suda tog vozača u poslednje dve godine dva puta pravosnažno osudio zbog težih saobraćajnih prekršaja. Zbog toga mu je, u skladu sa merom iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, oduzet kamion. Vozač će, uz odgovarajuću prekršajnu prijavu, biti priveden Prekršajnom sudu u Zrenjaninu.
