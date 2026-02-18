Sinod SPC suspendovao mitropolita Justina koji je podržao studente

N1 Info pre 17 minuta  |  N1 Beograd
Sinod SPC suspendovao mitropolita Justina koji je podržao studente

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je 18. februara odluku da suspenduje arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, piše u dokumentu koji je na društvenim mrežama objavio teolog Blagoje Pantelić.

Njegovu dužnost preuzeće mitropolit niški Arsenije. U dokumentu se navodi da će istog dana biti izvršena primopredaja dužnosti između suspendovanog arhiepsikopa i mitropolita žičkog Justina i arhiepsikopa i mitropolita niškog Arsenija. "U primopredaji će, pored gore navedenih arhijereja, učestvovati članovi i sekretar Srkvenog suda Eparhije žičke, sekretar, blagajnik i računoispitač Eparhijskog upravnog odbora, članovi Komisije Svetog Arhijerejskog Sinoda,
