Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

N1 Info pre 41 minuta  |  Tanjug
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Japanski parlament ponovo je danas izabrao Sanae Takaiči za premijerku Japana, nakon ubedljive pobede njene Liberalno-demokratske partije na vanrednim parlamentarnim izborima 8. februara.

Pre početka sednice japanskog parlamenta, kabinet Sanae Takaiči podneo je kolektivnu ostavku u skladu sa Ustavom, nakon čega je ona potvrđena za premijerku na sednici Predstavničkog doma, donjeg doma parlamenta. Kako navodi japanska novinska agencija Kjodo, očekuje se da Takaiči tokom dana predstavi novi kabinet. Svi ministri iz njene prve vlade, formirane nakon što je u oktobru preuzela vođstvo Liberalno-demokratske partije (LDP), trebalo bi da zadrže funkcije,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 35 minuta
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

RTS pre 26 minuta
Sanae Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Sanae Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Radio 021 pre 21 minuta
Japan i zvanično dobio novu vladu: Parlament izabrao Sanae Takaiči za premijerku

Japan i zvanično dobio novu vladu: Parlament izabrao Sanae Takaiči za premijerku

Kurir pre 20 minuta
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Euronews pre 35 minuta
Takaiči raspustila parlament i dobila sve; Sada najavljuje velike reforme

Takaiči raspustila parlament i dobila sve; Sada najavljuje velike reforme

B92 pre 21 minuta
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Politika pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaParlamentarni izboriJapanIzbori

Svet, najnovije vesti »

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 35 minuta
SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

Insajder pre 20 minuta
Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

RTV pre 31 minuta
SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

RTV pre 21 minuta
Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

RTV pre 11 minuta