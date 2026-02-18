Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Japanski parlament ponovo je danas izabrao Sanae Takaiči za premijerku Japana, nakon ubedljive pobede njene Liberalno-demokratske partije na vanrednim parlamentarnim izborima 8. februara.

Pre početka sednice japanskog parlamenta, kabinet Sanae Takaiči podneo je kolektivnu ostavku u skladu sa Ustavom, nakon čega je ona potvrđena za premijerku na sednici Predstavničkog doma, donjeg doma parlamenta. Kako navodi japanska novinska agencija Kjodo, očekuje se da Takaiči tokom dana predstavi novi kabinet. Svi ministri iz njene prve vlade, formirane nakon što je u oktobru preuzela vođstvo Liberalno-demokratske partije (LDP), trebalo bi da zadrže funkcije,