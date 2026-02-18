U Leskovcu protest zbog nasilja nad studentima u Novom Sadu, uz raspravu opozicionara i policajca

U Leskovcu su večeras studenti, predstavnici nevladinog sektora, opozicije i drugi građani protestovali zbog nasilja nad studentima u ponedeljak u Novom Sadu.

Policajce koji su čuvali prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) su pitali koga štite i da li mogu mirno da spavaju. Opozicioni odbornik Grupe građana “Za Leskovac zajedno” Nebojša Cakić ušao je u raspravu s načelnkom leskovačke policije Tomislavom Ilićem. Pitao ga je koga štiti - “mafiju ili građane”, na šta mu je načelnik odgovorio da samo radi svoj posao. Cakić je pitao ga da li je njegov posao da štiti SNS, a Ilić mu je poručio da “neće on njemu da