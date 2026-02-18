UNS: Pronaći i kazniti odgovornog za pretnje Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
UNS: Pronaći i kazniti odgovornog za pretnje Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je pretnje koje su upćene na Instagramu aktivistima i novinarima portala "Revolt" Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne odgovornog.

Dinić je za UNS rekao da su pretnje njemu i Bjeliću upućene nakon što su na svojim profilima podelili objavu "Revolta", u kojoj se navodi da je izvesni Đorđe Hrnjak jedan od napadača na studente i na novinara Žarka Bogosavljevića 16. februara kod Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Pretnje Diniću i Bjeliću upućene su naloga na Instagramu pod nazivom Đorđe Hrnjak (kumzorzo12), naveo je UNS u saopštenju, a one su sinoć prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki
