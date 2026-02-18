Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2026. godinu: Sledi kamata za kašnjenje

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2026. godinu: Sledi kamata za kašnjenje

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 18. februara, a poreski obveznici treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Rok uplate prve rate poreza na imovinu za 2026. godinu je pomeren zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, odnosno državnog praznika Sretenje. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra. Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto, a osim zatezne kamate, poreski obveznici
