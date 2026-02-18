Vidović (Sektor za vanredne situacije): Evakuisali smo 24 osobe iz zaglavljenih vozila u snegu, ima problema sa strujom

Vatrogasci-spasioci imali su od 15. do 18. februara ukupno 26 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja oborenih stabala i pružanja pomoći drugim nadležnim službama u sanaciji posledica nevremena, izjavio je Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije.

Vidović je za RTS rekao da su evakuisane 24 osobe, koje su uglavnom bile zarobljene u zaglavljenim vozilima. On je rekao da su problemi u elektrosnabdevanju i dalje prisutni u delovima Zlatiborskog upravnog okruga, na teritoriji Užica, Požege, Čajetine i Bajine Bašte, kao i u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca. Prema rečima Vidovića, deo intervencija bio je posledica nepripremljenih putovanja i nepromišljenih izleta, iako su vremenske nepogode bile najavljene.