Sektor za vanredne situacije: Apel građanima da se informišu pre putovanja, zbog snega evakuisane 24 osobe

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Vatrogasci-spasioci imali su od 15. februara do danas ukupno 26 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja oborenih stabala i pružanja pomoći drugim nadležnim službama u sanaciji posledica nevremena, izjavio je danas Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije.

Vidović je za Radio-televiziju Srbije rekao da su evakuisane 24 osobe, koje su uglavnom bile zarobljene u zaglavljenim vozilima. On je rekao da su problemi u elektrosnabdevanju i dalje prisutni u delovima Zlatiborskog upravnog okruga, na teritoriji Užica, Požege, Čajetine i Bajine Bašte, kao i u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca. Prema rečima Vidovića iz Sektora za vanredne situacije, deo intervencija bio je posledica nepripremljenih putovanja i nepromišljenih
