Studenti koje su tukli SNS batinaši u Novom Sadu danas se obraćaju javnosti: Najavljen i protest

Studenti koji su napadnuti 16. februara uveče ispred Srpskog narodnog pozorišta obratiće se danas javnosti ispred Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, gde će nezavisni sindikati održati protest koji organizuju svake srede.

Studenti će se obratiti u 14 časova, a na istom mestu nezavisni sindikati održaće protest koji već nedeljama organizuju svake srede, preneo je portal 021.rs. Povod za okupljanje je incident koji se dogodio u ponedeljak uveče ispred Srpskog narodnog pozorišta, kada je grupa muškaraca napala studente koji su se nalazili na Pozorišnom trgu, između dva policijska kordona koji su razdvajali građane i okupljene pristalice vlasti. Protest u ponedeljak je bio zakazan je