Vučić ne sme u Novi Sad, pa je pustio robijaše na studente: Pokazna vežba šta nas čeka na dan izbora

Nova pre 56 minuta
Vučić ne sme u Novi Sad, pa je pustio robijaše na studente: Pokazna vežba šta nas čeka na dan izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak nije smeo u Novi Sad na obeležavanje dva veka od osnivanja Matice srpske. Predsednika nije bilo, ali nasilja jeste. Pristalice Srpske napredne stranke u crnom tukle su studente, građane i novinare, uzvkujući i im "ustaše". Među onima koji su nasrtali na građane prepoznati su batinaši koji su slične zadatke imali na ranijim protestima u Novom Sadu. Profesor Pravnog fakulteta Bojan Pajtić ne isključuje mogućnost da bi vlast mogla pokušati da primeni slično

U ponedeljak je u Novom Sadu održana svečanost povodom dva veka od osnivanja Matice srpske. Još pre ovog događaja saznali smo da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće u Novi Sad. "Vidim da se spremaju da me tuku, ali ja ne dolazim u Novi Sad. Spremam se za put u Indiju, ne znam da li ću ići ujutru ili uveče, ali neću biti u Novom Sadu. Drago mi je da su spremni da pokažu svoj demokratski kapacitet", izjavio je Vučić u Minhenu, gde je učestvovao na bezbednosnoj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

N1 Info pre 5 minuta
Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Jugmedia pre 44 minuta
Studenti Tehnološkog fakulteta u Leskovcu za večeras najavili protest

Studenti Tehnološkog fakulteta u Leskovcu za večeras najavili protest

N1 Info pre 50 minuta
Podneta krivična prijava zbog pretnji aktivistima Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću

Podneta krivična prijava zbog pretnji aktivistima Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću

Insajder pre 1 sat
Bogosavljević o napadima na studente: Tukli ih muškarci u crnom, mene izgurali kako to ne bih snimio

Bogosavljević o napadima na studente: Tukli ih muškarci u crnom, mene izgurali kako to ne bih snimio

Cenzolovka pre 1 sat
ANEM ALARM: Udarci za novinarke i novinare, nasilno ometanje u radu, telefonske pretnje novinarima uz pominjanje nasilja prema…

ANEM ALARM: Udarci za novinarke i novinare, nasilno ometanje u radu, telefonske pretnje novinarima uz pominjanje nasilja prema porodici

Cenzolovka pre 1 sat
Pristalice SNS ispred SNP i – incidenti: Grupa muškaraca psovala i šutirala studente, ima povređenih, napali su i novinare

Pristalice SNS ispred SNP i – incidenti: Grupa muškaraca psovala i šutirala studente, ima povređenih, napali su i novinare

Cenzolovka pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBojan PajtićNovi SadSrpska napredna strankaIndijaPredsednik SrbijeMinhenustašeIzbori

Vojvodina, najnovije vesti »

Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

N1 Info pre 5 minuta
Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Jugmedia pre 44 minuta
Delovi Novog Sada, Futoga i Ledinaca u četvrtak bez struje

Delovi Novog Sada, Futoga i Ledinaca u četvrtak bez struje

Radio 021 pre 21 minuta
Pesničko veče autora sa Kosova i Metohije: „Zamahni Sveti“ – poezija kao svedočanstvo vremena i zavičaja

Pesničko veče autora sa Kosova i Metohije: „Zamahni Sveti“ – poezija kao svedočanstvo vremena i zavičaja

Subotica.com pre 20 minuta
PISMA ČITALACA: KADA SE RADOVI ZAVRŠE – A PROBLEMI TEK POČNU: Vapaj građana Bagljaša! Vapaj građana Bagljaša!

PISMA ČITALACA: KADA SE RADOVI ZAVRŠE – A PROBLEMI TEK POČNU: Vapaj građana Bagljaša! Vapaj građana Bagljaša!

Volim Zrenjanin pre 44 minuta