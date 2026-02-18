Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

Nova pre 3 sata
Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

U sudaru, koji se dogodio danas oko 13 časova na uglu Bulevara oslobođenja i ulica Maksima Gorkog i Braće Ribnikar u Novom Sadu, pričinjena je znatna materijalna šteta, dok prema nezvaničnim informacijama nema teže povređenih.

Prema rečima očevidaca, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, a prednji delovi automobila gotovo su potpuno uništeni. Zbog udesa je saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici bio otežan.
