Nema zadržavanja na putničkim prelazima, kamioni na Batrovcima čekaju i do pet sati

rema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji, dok se zadržavanja beleže na teretnim terminalima samo na izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Batrovci, kamioni na izlazu čekaju oko pet sati, dok na ostalim graničnim prelazima nema čekanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije. Kako navodi AMSS, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, a saobraćaj se trenutno odvija bez većih problema. Ipak, s obzirom na to da je prvi radni dan posle produženog vikenda, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na gradskim saobraćajnicama,