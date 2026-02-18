​Policija oduzela kamion vozaču koji je vozio bez dozvole

Politika pre 4 sati
​Policija oduzela kamion vozaču koji je vozio bez dozvole

​Pedesetogodišnji vozač je imao 0,33 promila alkohola u organizmu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu zaustavili su na putu između Zrenjanina i Novog Sada pedesetogodišnjeg vozača kamiona marke „MAN" koji je vozio bez vozačke dozvole i sa 0,33 promila alkohola u organizmu, saopštila je danas Policijska uprava Zrenjanin. Saobraćajna policija utvrdila je da je ovaj vozač u poslednje dve godine više od dva puta pravosnažno osuđen zbog težih saobraćajnih prekršaja, pa mu je u skladu sa merom iz Zakona o
