Vučić i Modi: Indija uz Srbiju po pitanju Kosmeta - Srbija među liderima veštačke inteligencije (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u Nju Delhiju, u razgovoru sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem, da Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateški važnog partnera u Aziji i da želi da produbi ekonomsku razmenu i podstakne nove investicione projekte sa tom zemljom.

Vučić je rekao da je imao izrazito prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju i istakao da je Indija potvrdila učešće na Ekspo izložbi 2027. u Beogradu. "Sa Modijem je bio izrazito prijateljski i sadržajan sastanak i imam veliku vest za građane Srbije - Indija je bila jedina supersila, rekao bih, koja do sada nije potvrdila učešće na Ekspu i danas je premijer Modi jasno i nedvosmisleno rekao da Indija želi