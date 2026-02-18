Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Radio sto plus pre 18 minuta
Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

“Nauka mi je veoma bliska, smatram da ovo nije samo turistička atrakcija, ovaj objekat će biti namenjen za mlade, studente, sve one ljude koji se bave biodiverzitetom i mislim da je to najlepša stvar”, rekao je Čabarkapa za televiziju Nova.

Dodao je da će se akvarijum, prema projektu, “uklopiti veoma lepo” na toj lokaciji i dodao da “ne uništavaju drveće”. “Ceo park se proširuje i zasađujemo više drveća nego što trenutno imate, tako da ne stoji konstatacija da ćemo betonirati, ovo je javni projekat, javni akvarijum, koji će biti dostupan svim građanima Srbije, mi smo samo izvođači i nemamo nikakav finansijski interes da održavamo taj projekat”, rekao je Čabarkapa. Građani Beograda, prethodnih dana
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Beta pre 19 minuta
Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

N1 Info pre 1 sat
Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Verujem da će građani dozvoliti nastavak radova

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Verujem da će građani dozvoliti nastavak radova

Nedeljnik pre 1 sat
Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Danas protest zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu zbog opstrukcije sindikalnog organizovanja

Danas protest zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu zbog opstrukcije sindikalnog organizovanja

Mašina pre 9 minuta
Džesi Džekson i operacija oslobađanja američkih vojnika iz Jugoslavije

Džesi Džekson i operacija oslobađanja američkih vojnika iz Jugoslavije

BBC News pre 14 minuta
Ne bacajte stare novine, mogle bi da vam spasu cveće u februaru

Ne bacajte stare novine, mogle bi da vam spasu cveće u februaru

Danas pre 8 minuta
Surdulica na nogama: Tuga, bes i progon

Surdulica na nogama: Tuga, bes i progon

Dojče vele pre 8 minuta
Opada vodostaj na Južnoj Moravi kod Vranja, ostaje na snazi vanredna odbrana od poplava

Opada vodostaj na Južnoj Moravi kod Vranja, ostaje na snazi vanredna odbrana od poplava

Jug press pre 14 minuta