Prestijani: Nisam vređao Vinisijusa, nisam rasista

“Želim da razjasnim da ni u jednom trenutku nisam uputio rasističke uvrede Vinisijusu Žunioru, koji je, nažalost, pogrešno shvatio ono što misli da je čuo.

Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žalim zbog pretnji koje sam dobio od igrača Real Madrida”, napisao je Argentinac na društvenim mrežama. U objavi na svom nalogu na mreži X, Benfika je stala u odbranu svog igrača. “Kao što snimci pokazuju, s obzirom na udaljenost, igrači Real Madrida nisu mogli da čuju ono što tvrde da su čuli”, objavila je Benfika. Fudbaleri Benfike izgubili su sinoć od Real Madrida na svom terenu sa 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu
