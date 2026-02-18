I Moskva i Kijev najavljuju nastavak pregovora; Zelenski uveo sankcije Lukašenku

RTS pre 49 minuta
I Moskva i Kijev najavljuju nastavak pregovora; Zelenski uveo sankcije Lukašenku

Rat u Ukrajini – 1.456. dan. Nakon samo dva sata, završena je i druga runda mirovnih pregovora delegacija Ukrajine, Rusije i SAD u Ženevi. Timovi Kijeva i Moskve ocenili razgovore teškim i najavili skori nastavak. Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o uvođenju sankcija beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Kijev i Moskva: Pregovori teški, uskoro nastavak Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da su trilateralni pregovori u Ženevi bili teški, ali da su se strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni. "Vidimo da je postignut napredak, ali za sada se stavovi razlikuju jer su pregovori bili teški", rekao je Zelenski novinarima, preneo je Ukrinform. Zelenski je istakao da postoji napredak po vojnim pitanjima, naime u praćenju prekida vatre, ali da o političkim
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

„Teški, ali i konstruktivni“: Trilateralni razgovori o ratu u Ukrajini trajali samo dva sata

„Teški, ali i konstruktivni“: Trilateralni razgovori o ratu u Ukrajini trajali samo dva sata

Danas pre 49 minuta
Oglasio se Zelenski o pregovorima u Ženevi: Teško je…

Oglasio se Zelenski o pregovorima u Ženevi: Teško je…

Vesti online pre 59 minuta
Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sputnik pre 1 sat
Krah pregovora Rusije i Ukrajine u Ženevi: Zelenski okrivio Ruse za neuspeh dijaloga! "Došli su do ćorsokaka..." (foto)

Krah pregovora Rusije i Ukrajine u Ženevi: Zelenski okrivio Ruse za neuspeh dijaloga! "Došli su do ćorsokaka..." (foto)

Kurir pre 1 sat
Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

NIN pre 2 sata
UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Euronews pre 2 sata
Oglasio se Zelenski; Stigao odgovor iz Moskve: Tražite druge budale

Oglasio se Zelenski; Stigao odgovor iz Moskve: Tražite druge budale

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaTanjugRojtersRusijaKijevVladimir ZelenskiTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Sijarto: MOL potpisao prve ugovore za uvoz ruske nafte preko Hrvatske

Sijarto: MOL potpisao prve ugovore za uvoz ruske nafte preko Hrvatske

Insajder pre 48 minuta
Bajer i Monsanto plaćaju 7,25 milijardi dolara ljudima koji su dobili rak zbog njihovog herbicida glifosata

Bajer i Monsanto plaćaju 7,25 milijardi dolara ljudima koji su dobili rak zbog njihovog herbicida glifosata

Nova ekonomija pre 48 minuta
Trampova administracija sve bliža odluci o velikom ratu sa Iranom

Trampova administracija sve bliža odluci o velikom ratu sa Iranom

Beta pre 39 minuta
U toku je najveća migracija na Zemlji! Pola milijarde ljudi kreće kući, vozovi jure 200 na sat

U toku je najveća migracija na Zemlji! Pola milijarde ljudi kreće kući, vozovi jure 200 na sat

Blic pre 27 minuta
Orban: Ukrajina ucenjuje Mađarsku tako što je zatvorila nafotovod Družba

Orban: Ukrajina ucenjuje Mađarsku tako što je zatvorila nafotovod Družba

RTV pre 24 minuta