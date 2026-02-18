I Moskva i Kijev najavljuju nastavak pregovora; Zelenski uveo sankcije Lukašenku

Rat u Ukrajini – 1.456. dan. Nakon samo dva sata, završena je i druga runda mirovnih pregovora delegacija Ukrajine, Rusije i SAD u Ženevi. Timovi Kijeva i Moskve ocenili razgovore teškim i najavili skori nastavak. Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o uvođenju sankcija beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Kijev i Moskva: Pregovori teški, uskoro nastavak Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da su trilateralni pregovori u Ženevi bili teški, ali da su se strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni. "Vidimo da je postignut napredak, ali za sada se stavovi razlikuju jer su pregovori bili teški", rekao je Zelenski novinarima, preneo je Ukrinform. Zelenski je istakao da postoji napredak po vojnim pitanjima, naime u praćenju prekida vatre, ali da o političkim