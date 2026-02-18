Kecmanović uspešno započeo odbranu titule u Delrej Biču

RTS pre 44 minuta
Kecmanović uspešno započeo odbranu titule u Delrej Biču

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasio se u osminu finala ATP turnira u Delrej Biču, pošto je u prvom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:4.

Za 63 minuta Miomir Kecmanović je savladao trenutno 109. igrača sveta. Srpski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako došao do plasmana u narednu rundu. Kecmanović, koji brani titulu u Delrej Biču, igraće u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. ATP turnir u Delrej Biču igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Miomir Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Delrej Biču

Miomir Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Delrej Biču

Politika pre 9 minuta
Miomir Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Delrej Biču

Miomir Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Delrej Biču

RTV pre 18 minuta
Kecmanović u osmini finala!

Kecmanović u osmini finala!

Sputnik pre 28 minuta
„Ja sam mešavina Đokovića, Monfisa, Alkarasa i Sinera“

„Ja sam mešavina Đokovića, Monfisa, Alkarasa i Sinera“

Sport klub pre 18 minuta
ATP Delrej Bič: Miomir Kecmanović moćno krenuo u odbranu titule

ATP Delrej Bič: Miomir Kecmanović moćno krenuo u odbranu titule

Večernje novosti pre 34 minuta
Kecmanović uspešno započeo odbranu trofeja VIDEO

Kecmanović uspešno započeo odbranu trofeja VIDEO

B92 pre 58 minuta
Miomir Kecmanović lako do drugog kola u Delrej biču

Miomir Kecmanović lako do drugog kola u Delrej biču

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP turnirMiomir KecmanovićDolar

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

RTS pre 14 minuta
„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

Hot sport pre 3 minuta
Đoković igra u Indijan Velsu

Đoković igra u Indijan Velsu

Vesti online pre 9 minuta
Zvezda Lejkersa uhapšena zbog posedovanja marihuane

Zvezda Lejkersa uhapšena zbog posedovanja marihuane

Sport klub pre 3 minuta
NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin…

NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!

Kurir pre 3 minuta