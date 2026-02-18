Kecmanović uspešno započeo odbranu titule u Delrej Biču

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasio se u osminu finala ATP turnira u Delrej Biču, pošto je u prvom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:4.

Za 63 minuta Miomir Kecmanović je savladao trenutno 109. igrača sveta. Srpski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako došao do plasmana u narednu rundu. Kecmanović, koji brani titulu u Delrej Biču, igraće u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. ATP turnir u Delrej Biču igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.