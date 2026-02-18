Predsednik Vučić sastao se sa indijskim premijerom Modijem – razgovori o bilateralnim odnosima i ekonomskoj saradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju, u njegovoj rezidenciji. U fokusu razgovora je unapređenje bilateralnih odnosa i veća ekonomska saradnja.

Vučić je, uoči današnjeg bilateralnog susreta, rekao da će imati izuzetno značajan razgovor sa Modijem, a da će tokom posete Indiji razgovarati i sa brojnim svetskim liderima. "To je moj drugi formalni susret na teritoriji Indije sa njim (Modijem). Imaćemo sastanke i sa, verujem, francuskom kompanijom za veštačku inteligenciju, Mistra Lejaj. Imaćemo svečanu večeru, gde ću razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim liderima, mislim da će biti oko 18 ili 19